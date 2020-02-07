Парсинг сайта в таблицу Excel

Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок336 просмотров
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Парсинг статистики с сайта bingoboom.ru в таблицу Exel

Парсинг сайта
4 года назад
guest_1582234109138
4 года в сервисе
Был
4 года назад