Тестирование удобства формы регистрации на сайте

Нужно, с помощью программы захвата экрана, снять видео процесса регистрации на тестовом сервисе ex.pla.ms

Важно протестировать удобство всей формы и конкретно формы ввода пароля. Пароль можете придумать сами, учитывая требования к паролю, появляющиеся при наведении курсора на форму, или сгенерировать райндомный пароль через любой генератор.

Страну выбираем любую. Номер телефона любой.

После выполнения задания нужно заполнить гугл форму и прикрепить видеофайл:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXVbQCSYeSPJnSe50MA3f-7a7TeqCmO9HNT7IWYlw2JDHwkg/viewform

Регаться можно только 1 раз