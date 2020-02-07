Тестирование удобства формы регистрации на сайте

Создать класс или функции для выполнения следующих действий: 1. Авторизация на bing.com по заданным логин/паролю. 2. Поиск заданного текста на bing.com в авторизованном аккаунте. Требования: Использование python 2.7 Не использовать selenium, chromedive, geckodrive и т.д. Не желательно использовать requests
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Нужно, с помощью программы захвата экрана, снять видео процесса регистрации на тестовом сервисе ex.pla.ms
Важно протестировать удобство всей формы и конкретно формы ввода пароля. Пароль можете придумать сами, учитывая требования к паролю, появляющиеся при наведении курсора на форму, или сгенерировать райндомный пароль через любой генератор.
Страну выбираем любую. Номер телефона любой.
После выполнения задания нужно заполнить гугл форму и прикрепить видеофайл:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXVbQCSYeSPJnSe50MA3f-7a7TeqCmO9HNT7IWYlw2JDHwkg/viewform
Регаться можно только 1 раз
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