Создать простой графический интерфейс пользователя на языке Java. С несколькими вкладками и окнами для заполнения данных( по типу анкеты). Содержание вкладок есть. В приложение пользователь заполоняет данные, затем заполненные данные выводятся на экран.
Консультация технического специалиста со знанием маркетинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы - учебная компания (проведение семинаров, тренингов оффлайн и запускаем онлайн-школу)
Нужна консультация технического специалиста, который понимает бизнес-процессы привлечения лидов, контент-маркетинга (рассылки, чат-боты) и продаж.
Есть такие сервисы, которые используем в работе:
- сайт на Тильде. Заявки с сайта в большинстве поступают на почту (ящик на Яндекс), где менеджер их обрабатывает, отвечает. Хочется понять, как можно шире использовать возможности Тильды для работы с заявками.
- работа с текущей базой контактов (по записи на ближайшие семинары) идет через гугл-таблицы
- сервис рассылок Sendpulse - выгружаем туда контакты после семинара, чтобы сделать организационную рассылку.
Клиенты часто говорят, что письма попадают в спам или совсем не доходят.
- Чат-боты на Смартсендер. Настроен в Телеграм, ВКонтакте, а также Вайбер. Пока используем бесплатный тариф, но очевидно, что контактов и автоворонок скоро станет больше. Поэтому нужно решить, продолжать ли использовать его на платном тарифе Смартсендер, или использовать возможности чат-ботов на Сендпульс либо Геткурс
- Инстаграм, страница и группа на Фэйсбук, группа ВКонтакте, канал Телеграм
- для общения с клиентами используем чаще всего Whatsapp либо ответ по email
- Amocrm. Пока используется просто для хранения базы контактов, выгружаем туда данные после проведенных семинаров вручную. Отвечать на почту через Amocrm неудобно, в карточке контакта отображается много лишних писем с другими адресами. В сервисе много разных функций, но мы их не используем (возможно, зря)
- Геткурс. Недавно начали использовать для сбора контактов через лид-магнит и продажу онлайн-курса, проводили вебинары.
- Яндекс-касса (пока единственный способ приема платежей). Планируем подключить Робокассу или другой резервный способ для приема платежей (в том числе с Украины)
- чтобы любой заинтересовавшийся человек с большой долей вероятности подписался и попадал в нашу общую базу (по всем каналам: из соцсетей, с поисковых запросов, позвонивший по телефону)
- чтобы в дальнейшем получал и открывал наши сообщения (чтобы для этого была техническая возможность) и мог бы с нами общаться по любым удобным каналам
Что требуется: консультация специалиста, знающего функционал всех вышеперечисленных сервисов и возможности их интеграции.
В дальнейшем - согласование объема и стоимости работ и их выполнение.
В отклике напишите, пожалуйста, стоимость консультации и базовые расценки на работы и что вы можете предложить исходя из имеющихся данных (2-3 примера улучшений)
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