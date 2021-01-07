Консультация технического специалиста со знанием маркетинга

Мы - учебная компания (проведение семинаров, тренингов оффлайн и запускаем онлайн-школу)

Нужна консультация технического специалиста, который понимает бизнес-процессы привлечения лидов, контент-маркетинга (рассылки, чат-боты) и продаж.

Есть такие сервисы, которые используем в работе:

сайт на Тильде. Заявки с сайта в большинстве поступают на почту (ящик на Яндекс), где менеджер их обрабатывает, отвечает. Хочется понять, как можно шире использовать возможности Тильды для работы с заявками.

работа с текущей базой контактов (по записи на ближайшие семинары) идет через гугл-таблицы



сервис рассылок Sendpulse - выгружаем туда контакты после семинара, чтобы сделать организационную рассылку.

В СендПульс создано множество небольших адресных книг (для рассылки после каждого мероприятия). Когда мы делаем там рассылку по большой базе, это неудобно - приходится объединять адресные книги (больше 10 не добавить в одну рассылку), а также очень низкая открываемость писем.

Клиенты часто говорят, что письма попадают в спам или совсем не доходят.

Чат-боты на Смартсендер. Настроен в Телеграм, ВКонтакте, а также Вайбер. Пока используем бесплатный тариф, но очевидно, что контактов и автоворонок скоро станет больше. Поэтому нужно решить, продолжать ли использовать его на платном тарифе Смартсендер, или использовать возможности чат-ботов на Сендпульс либо Геткурс

Инстаграм, страница и группа на Фэйсбук, группа ВКонтакте, канал Телеграм

для общения с клиентами используем чаще всего Whatsapp либо ответ по email

Amocrm. Пока используется просто для хранения базы контактов, выгружаем туда данные после проведенных семинаров вручную. Отвечать на почту через Amocrm неудобно, в карточке контакта отображается много лишних писем с другими адресами. В сервисе много разных функций, но мы их не используем (возможно, зря)

Геткурс. Недавно начали использовать для сбора контактов через лид-магнит и продажу онлайн-курса, проводили вебинары.

Хотелось бы понять, как можно использовать возможности Геткурс шире через интеграцию с имеющимися сервисами, чтобы максимально автоматизировать и упростить работу с базой. Возможно, настроить чат-бота через платформу Геткурс.

Яндекс-касса (пока единственный способ приема платежей). Планируем подключить Робокассу или другой резервный способ для приема платежей (в том числе с Украины)

Наши задачи:

чтобы любой заинтересовавшийся человек с большой долей вероятности подписался и попадал в нашу общую базу (по всем каналам: из соцсетей, с поисковых запросов, позвонивший по телефону)

чтобы в дальнейшем получал и открывал наши сообщения (чтобы для этого была техническая возможность) и мог бы с нами общаться по любым удобным каналам

Нужно понять, какой функционал нам может быть полезен в работе, на каких сервисах он реализован лучше. Какие сервисы (возможно, дополнительные) стоит использовать, а от каких можно отказаться (если функционал дублируется, например CRM есть в Amocrm, и в Геткурс) Как интегрировать нужные сервисы друг с другом и использовать это в бизнес-процессах.

Что требуется: консультация специалиста, знающего функционал всех вышеперечисленных сервисов и возможности их интеграции.

В дальнейшем - согласование объема и стоимости работ и их выполнение.

В отклике напишите, пожалуйста, стоимость консультации и базовые расценки на работы и что вы можете предложить исходя из имеющихся данных (2-3 примера улучшений)