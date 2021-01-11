(C++, Strongswan) Построить диаграмму вызовов методов

Дано: есть 2 популярных расширения Хрома. Кроме своих основных задач они также собирают информацию о посещении пользователем сайтов в Интернете. Нужно:1. Проанализировать HTTP запросы от этих приложений, узнать все необходимые параметры, которые передаются(куки, IP, рефер, id ...
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Здравствуйте, нужна диаграмма вызовов методов (блок-схема) установки VPN туннеля ikev2/ipsec при соединении со strongswan.
Более широко:
Клиент (Win10) устанавливает VPN соединение (IKEv2+IPSEC) с VPN сервером, на борту которого strongswan. Авторизация, предположим, по pre-shared key.
Мне нужно понять как этот процесс по шагам обрабатывается со стороны strongswan (т. е. нужна блок-схема работы программы в качестве узлов которой вызовы основных значащих методов). От момента соединения (1я/2я фаза) до момента re-key (1я/2я фаза), включая непосредственно передачу данных.
На выходе ожидаю блок-схему.
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