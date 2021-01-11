(C++, Strongswan) Построить диаграмму вызовов методов

Здравствуйте, нужна диаграмма вызовов методов (блок-схема) установки VPN туннеля ikev2/ipsec при соединении со strongswan.

Более широко:

Клиент (Win10) устанавливает VPN соединение (IKEv2+IPSEC) с VPN сервером, на борту которого strongswan. Авторизация, предположим, по pre-shared key.

Мне нужно понять как этот процесс по шагам обрабатывается со стороны strongswan (т. е. нужна блок-схема работы программы в качестве узлов которой вызовы основных значащих методов). От момента соединения (1я/2я фаза) до момента re-key (1я/2я фаза), включая непосредственно передачу данных.

На выходе ожидаю блок-схему.