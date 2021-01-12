Необходимо написать модуль для ГИС Ингео на C#, который позволяет автоматизировать процесс векторизации объектов из растровой основы (распознаются объекты определенного типа и векторизуются и присваиваются к соответствующему слою).
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1 Нужен парсер нескольких БК
2 По одному виду спорта (футболу)
3 Один вид ставок (тотал голов)
4 Режим лайв
5 Экспорт в Эксель (при возможности)
Передаваемые данные в таблицу:
1 столбец: номер по порядку (Отсчитывание номеров с заданного времени начала матчей)
2 столбец: текущее время матча (от большего к меньшему)
3 столбец: кто с кем играет в одной строке (все матчи в лайве)
4 столбец: текущий счет
5 столбец: минимальный тотал голов в матче
6 столбец: коэффициент данного тотала (Меньше).
Если начался перерыв, то пометка зеленым цветом.
Кнопка обновления данных.
Возможность настраивать период обновления данных (при возможности)
Возможность подсвечивание красным цветом заданного коэффициента (при возможности)
Если матч вышел с опозданием, с более поздним текущем временем игры чем предыдущие, то пометка красным цветом (при возможности)
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