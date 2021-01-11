Написать плагин для интеграции фискального регистратора в iikoFront

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка301 просмотр
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Для тех, кто работал с API iiko.

Инструкции API https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html

Описание протокола ККМ скину в лс, кто заинтересуется проектом.

Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели.

3 года назад
AleksandrKochuk
Александр 
26 летПольша
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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