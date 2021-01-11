Модуль для ГИС Ингео на C#

Добрый день, Нужно написать скрипт на Python который переместит все пустые изображения в отдельную папку. Открываем диалог (askopenfilename) запрашиваем путь до папки с изображениями. Создаём (если нету) папку empty. Проверяем все изображения в папке (на данный момент jpg) с объектом ...