Задача Calculator Javascript

Описание

Создайте функцию calculate. Функция должна принимать арифметические операции двух чисел в виде строки и возвращать строку с результатом их выполнения.

Функция принимает данные из аргументов и возвращает с помощью return.

Требования

Успешно решенное задание должно пройти все тесты на repl.it (описание работы с платформой см. ниже)

Калькулятор умеет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления с двумя числами: a + b, a - b, a * b, a / b. Данные передаются в виде одной строки!

Калькулятор умеет работать как с арабскими (1,2,3,4,5…), так и с римскими (I,II,III,IV,V…) числами.

Калькулятор должен принимать на вход числа от 1 до 10 включительно, не более. На выходе числа не ограничиваются по величине и могут быть любыми.

Калькулятор умеет работать только с целыми числами.

Результат на выходе всегда строка с целым числом. В делении учитываем только целую часть.

Калькулятор умеет работать только с арабскими или римскими цифрами одновременно, при вводе пользователем строки вроде 3 + II калькулятор должен выбросить исключение и прекратить свою работу.

Т.к. в римской системе нет нуля и отрицательных чисел - возвращаем пустую строку.

При вводе пользователем неподходящих чисел приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.

При вводе пользователем строки не соответствующей одной из вышеописанных арифметических операций приложение выбрасывает исключение и завершает свою работу.