Задание на C# + SQL

Задача Calculator Javascript Описание Создайте функцию calculate. Функция должна принимать арифметические операции двух чисел в виде строки и возвращать строку с результатом их выполнения. Функция принимает данные из аргументов и возвращает с помощью return. Требования Успешно решенное задание должно пройти ...
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Необходимо сделать задачи, сам отчет можно не оформлять, главное код SQL и проект в Visual Studio. Задания в прикрепленных файлах.
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