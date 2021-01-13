Автоматизация скачивания файлов. Плагин. Сценарий

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки323 просмотра
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Необходимо автоматизировать скачивание файлов

Краткое описание: программа октрывает Microsoft Outlook (либо любой почтовый клиент), просматривает новые входящие в ящике, находит в теле письма ссылки с определенными текстовыми

комментариями, переходит по ссылкам, логиниться, скачивает файлы, размещает их в определенную

директорию на ПК, при необходимости заменяет старые одноименные файлы, выдает

лог файл с отчетом. 

После первого успешного скрипта будут нужны аналогичные для смежных проектов с другой структурой файлов. 

Подробное описание в приложении.

3 года назад
guest_16036970173292
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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