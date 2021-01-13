Автоматизация скачивания файлов. Плагин. Сценарий

Реализация на: Лучше, если это будет программа под Win, которая будет работать с файлами excel или CSV. Дано: Есть товар, для которого есть матрица размеров, к примеру Пакеты zip-lock - цена в зависимости от количества [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdelivax.com.ua%2F_assets%2Fdelivax_pak_pricelist.pdf]https://delivax.com.ua/_assets/delivax_pak_pricelist.pdf[/url] Закупочная цена 1, ...
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Необходимо автоматизировать скачивание файлов
Краткое описание: программа октрывает Microsoft Outlook (либо любой почтовый клиент), просматривает новые входящие в ящике, находит в теле письма ссылки с определенными текстовыми
комментариями, переходит по ссылкам, логиниться, скачивает файлы, размещает их в определенную
директорию на ПК, при необходимости заменяет старые одноименные файлы, выдает
лог файл с отчетом.
После первого успешного скрипта будут нужны аналогичные для смежных проектов с другой структурой файлов.
Подробное описание в приложении.
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