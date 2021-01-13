Создать скрипт наценки для товаров

Реализация на: Лучше, если это будет программа под Win, которая будет работать с файлами excel или CSV.

Дано: Есть товар, для которого есть матрица размеров, к примеру Пакеты zip-lock - цена в зависимости от количества

https://delivax.com.ua/_assets/delivax_pak_pricelist.pdf

Закупочная цена 1, а оптовых цен 5 нужно создать. При этом сложность - закупка разного размера отличается в разы.

Как это сейчас сделано:

Товар бьется на 4 группы

https://i.imgur.com/EFuECce.png

но и при этом в группу попадают товары, у которых закупка различается в 2 раза.

Реализация: Нужно сделать программу, для которой можно было бы задавать безграничные настройки наценки. Настройки можно задавать в txt или csv файле, например:

средняя сумма оборота 1000 грн. - наценка 40%

средняя сумма оборота 2000 грн. - наценка 30%

средняя сумма оборота 3000 грн. - наценка 27%

средняя сумма оборота 4000 грн. - наценка 24%

Как считать среднюю сумму: есть градация количества, например 21-50 уп. - это 29 упаковок, для которых цена опт будет одна и та же.

Закупочная цена к пример 10. Тогда суммируем

10*21=210

10*22=220

10*23=230

...

(210+220+230+...)/29 = средняя сумма оборота

Цена для этой градации количества будет:

Закупочная цена * наценка для данной "средняя сумма оборота"

Это основная формула в расчетах для программы

Вывод в таком же табличном формате нужен.

Итого в программе задаются: градация наценок и градация количеств + пути к файлу с названием товара и его закупкой