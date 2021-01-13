Создать скрипт наценки для товаров

задание в файле. сроки и стоимость предлагайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализация на: Лучше, если это будет программа под Win, которая будет работать с файлами excel или CSV.
Дано: Есть товар, для которого есть матрица размеров, к примеру Пакеты zip-lock - цена в зависимости от количества
https://delivax.com.ua/_assets/delivax_pak_pricelist.pdf
Закупочная цена 1, а оптовых цен 5 нужно создать. При этом сложность - закупка разного размера отличается в разы.
Как это сейчас сделано:
Товар бьется на 4 группы
https://i.imgur.com/EFuECce.png
но и при этом в группу попадают товары, у которых закупка различается в 2 раза.
Реализация: Нужно сделать программу, для которой можно было бы задавать безграничные настройки наценки. Настройки можно задавать в txt или csv файле, например:
средняя сумма оборота 1000 грн. - наценка 40%
средняя сумма оборота 2000 грн. - наценка 30%
средняя сумма оборота 3000 грн. - наценка 27%
средняя сумма оборота 4000 грн. - наценка 24%
Как считать среднюю сумму: есть градация количества, например 21-50 уп. - это 29 упаковок, для которых цена опт будет одна и та же.
Закупочная цена к пример 10. Тогда суммируем
10*21=210
10*22=220
10*23=230
...
(210+220+230+...)/29 = средняя сумма оборота
Цена для этой градации количества будет:
Закупочная цена * наценка для данной "средняя сумма оборота"
Это основная формула в расчетах для программы
Вывод в таком же табличном формате нужен.
Итого в программе задаются: градация наценок и градация количеств + пути к файлу с названием товара и его закупкой
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