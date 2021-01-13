Создать ПО для торговой площадки Росэлторг

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки476 просмотров
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Задача не из простых, нужен свежий взгляд на проблему. Есть такие торговые площадки для госзакупок как Сбербанк АСТ 223 и Росэлторг. Надо найти решение как можно сделать так чтобы видеть количество поданных участников по торгам. В открытом доступе такой инфы нет. На Сбербанк АСТ 44 фз есть такая возможность видеть такую инфу, раньше была такая возможность и на Росэлторг. Я вижу только 2 выхода, это лицо подавать огромное количество заявок с аккаунта на Росэлторг, так как при подаче заявки пишется ее порядковый номер, но это максимально неудобно дак и думаю такой массовый посыл заявок, вызвет подозрение и блок. 2 вариант, это зайти как оператор площадки, так как они видят такую информацию и даже больше. Может кто то еще видит варианты.

3 года назад
guest_15825556498773
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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