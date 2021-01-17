Метод Гаусса для СЛАУ MPI

Надо написать программу на C++, которая будет решать СЛАУ методом Гаусса. Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi. Срок - до конца 19.01.2021. Все это должно происходить в консоли, графический интерфейс не нужен. Вашу адекватную цену и срок пишите в отклике. Можно отредактировать мой код.