Нужно разработать сканер букмекерских вилок.

ВАЖНО: я ищу разработчиков, которые в теме!

Поэтому задачу подробно описывать не буду - кто в теме понимает о чем речь.

Будет идеально если у вас есть опыт разработки сканера и наработки.

Если же опыта нет, но вы ХОРОШО представляете что такое сканер вилок и как его сделать на вашем стеке, то пишите, обсудим.

Кратко о функционале: для начала 3 конторы (одна из которых Bet365), только live, 3-4 основных видов спорта, настраиваемый алгоритм сопоставления, отслеживание времени жизни вилок, фильтры, статистика.

Меня интересует именно движок сканера, к которому со временем мы будем подключать новые конторы.

Интерфейс - самый простой для внутренних пользователей (этот сканер не для публичных целей).

В результате должен получится - на сколько это возможно - простой и надежный движок сканера.

В отклике опишите ваш опыт в этой теме. Спасибо!