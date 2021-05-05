Tinkercad калькулятор двоичных чисел

Средства реализации задачи: Google Apps Script API Почта России, ТК Деловые Линии, ТК GTD, Открытые карты для подсчета расстояния, Битрикс24 (минимально) Автоматизировать расчет заказа, выполняемый, на текущий момент, в Гугл таблицах руками, используя логистические сервисы: - Почта России - Деловые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать калькулятор двоичных чисел в tinkercad, необходимо сделать схему и прописать код, калькулятор должен уметь складывать и вычитать двоичные числа, иметь блокератор на ввод каких-либо чисел помимо 0 и 1.
- Похожие заказы
- $420Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Есть скрипт для Google Sheets, который во время работы добавляет столбики начиная с "B" вставляя туда данные и последняя функция которого отсортировать данные в столбике "B" по алфавиту не затрагивая первую, закрепленную строку. Сейчас сортировка отрабатывает ...Закрыт3 года назад
Стоимость работы и сроки укажите пож вы! 1 Этап (авторизация) 1.Делаем админку -вход через логин/пароль + кнопка выхода -доступ в админку просто по адресу сервера который предоставлю(linux) 2.Делаем авторизацию в steam (на github есть библиотека под любой язык). 2.1.Авторизация и выполнение ...Закрыт3 года назад
Задача не из простых, нужен свежий взгляд на проблему. Есть такие торговые площадки для госзакупок как Сбербанк АСТ 223 и Росэлторг. Надо найти решение как можно сделать так чтобы видеть количество поданных участников по торгам. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо автоматизировать скачивание файлов Краткое описание: программа октрывает Microsoft Outlook (либо любой почтовый клиент), просматривает новые входящие в ящике, находит в теле письма ссылки с определенными текстовыми комментариями, переходит по ссылкам, логиниться, скачивает файлы, размещает их в ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $23
Реализация на: Лучше, если это будет программа под Win, которая будет работать с файлами excel или CSV. Дано: Есть товар, для которого есть матрица размеров, к примеру Пакеты zip-lock - цена в зависимости от количества [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fdelivax.com.ua%2F_assets%2Fdelivax_pak_pricelist.pdf]https://delivax.com.ua/_assets/delivax_pak_pricelist.pdf[/url] Закупочная цена 1, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
задание в файле. сроки и стоимость предлагайтеПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить лайф стриминги на Youtube через Api Youtube https://developers.google.com/youtube/v3/live/getting-started Задача запускать стрими через каждые 3-4 часа в автоматическом режимеПрикладное ПО9 заявокЗакрыт3 года назад
- $45
Необходимо сделать задачи, сам отчет можно не оформлять, главное код SQL и проект в Visual Studio. Задания в прикрепленных файлах.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт3 года назад
Задача Calculator Javascript Описание Создайте функцию calculate. Функция должна принимать арифметические операции двух чисел в виде строки и возвращать строку с результатом их выполнения. Функция принимает данные из аргументов и возвращает с помощью return. Требования Успешно решенное задание должно пройти ...Закрыт3 года назад