Нужно написать программу

Средства реализации задачи: Google Apps Script API Почта России, ТК Деловые Линии, ТК GTD, Открытые карты для подсчета расстояния, Битрикс24 (минимально) Автоматизировать расчет заказа, выполняемый, на текущий момент, в Гугл таблицах руками, используя логистические сервисы: - Почта России - Деловые ...
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1 Этап (авторизация)
1.Делаем админку
-вход через логин/пароль + кнопка выхода
-доступ в админку просто по адресу сервера который предоставлю(linux)
2.Делаем авторизацию в steam (на github есть библиотека под любой язык).
2.1.Авторизация и выполнение всех запросов в Steam только через прокси.
2.2.Выводим в админку все логи со steam(логи авторизации и ошибки)
-авторизовывать нужно будет много акков steam все они должны работать асинхронно и независимо друг от друга.
Этап 2 (гугл диск)
1.Парсим для каждого бота файл с гугл диска (Google drive ID находится в настройках бота) и заносим предметы в админку
Этап 3 (проверки)
1.Для каждого бота парсим инфу с https://steamcommunity.com/profiles/SteamID(в настройках бота)/inventory/json/730/2 и сверяем c предметами в админке которые уже занесли с гугл диска
Есть более подробное тз, скину по запросу
Предоплаты не даю, но могу оплатить без проблем всю сумму только сайту как гаранту или постоплата.
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