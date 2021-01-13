Нужно написать программу

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1 Этап (авторизация)

1.Делаем админку

-вход через логин/пароль + кнопка выхода

-доступ в админку просто по адресу сервера который предоставлю(linux)

2.Делаем авторизацию в steam (на github есть библиотека под любой язык).

2.1.Авторизация и выполнение всех запросов в Steam только через прокси.

2.2.Выводим в админку все логи со steam(логи авторизации и ошибки)

-авторизовывать нужно будет много акков steam все они должны работать асинхронно и независимо друг от друга.

Этап 2 (гугл диск)

1.Парсим для каждого бота файл с гугл диска (Google drive ID находится в настройках бота) и заносим предметы в админку

Этап 3 (проверки)

1.Для каждого бота парсим инфу с https://steamcommunity.com/profiles/SteamID(в настройках бота)/inventory/json/730/2 и сверяем c предметами в админке которые уже занесли с гугл диска

Есть более подробное тз, скину по запросу

Предоплаты не даю, но могу оплатить без проблем всю сумму только сайту как гаранту или постоплата.