Бот для Амазон

$1500
Прикладное ПОЗакрыт10 заявок1062 просмотра
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Нужен бот по созданию товаров на Амазон.

Реализация может быть на python, zennoposter c# или ваш вариант.

Будет работа с api Google таблиц,

интерфейсами 2 сайтов(парсинг, скачивание с сайта, загрузка файлов на сайт, сайты нa jQuery с динамической подгрузкой), 

листами excel (поиск по колонкам, изменение значений, сохранение), 

загрузкой файлов на FTP

Тз вышлю позже по запросу.

Был ли у вас опыт работы с сайтом Амазон, excel таблицами?

Бюджет может быть увеличен

3 года назад
fantomic
Евгений 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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