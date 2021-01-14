Haskell исправить 1 функцию

Средства реализации задачи: Google Apps Script API Почта России, ТК Деловые Линии, ТК GTD, Открытые карты для подсчета расстояния, Битрикс24 (минимально) Автоматизировать расчет заказа, выполняемый, на текущий момент, в Гугл таблицах руками, используя логистические сервисы: - Почта России - Деловые ...
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factInvers :: (Floating a, Enum a) => Int -> a -> [a] factInvers n K = take K. partialSums . map (**(-1)), factor'n main = print $factInvers 10 6
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