Vitaletka

Виола Vitaletka

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

yura1999_
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Базы данных
PHP
Всё отлично, рекоммендую к сотрудничеству
Сотрудничаем не в первый раз . Ответственный , доброжелательный и понимающий человек ! Работа была сделана быстро и что главное качественно !
Ответный отзыв
yura1999_
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
SQL написать запросы несложные
SQL
Отличный заказчик, задание было поставлено четко в следствии чего был получен быстрый результат.
Отличный исполнитель! Все быстро и четко,хорошая работа,постоянная связь,рекомендую
Ответный отзыв
AlexandrFiner
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт
Отличный заказчик, никаких проблем в процессе не было, оперативный ответ и четкая постановка задачи
Замечательный исполнитель, быстрое выполнение,постоянная связь и помощь. Отличная работа!
Ответный отзыв