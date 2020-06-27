Скользящие средние + mathlab
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Тема : «Сравнение прогнозных свойств индикаторов на основе скользящих средних и на основе интерполяции тренда цен» Также нужно будет написать или изменить имеющуюся программу для вычисления и построения графиков Имеется пример подобной работыРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $3
Выполнить заданиеЗакрыт4 года назад
Есть точный план, что нужно сделать и примерРефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт4 года назад
создать многостраничный сайт для салона красотыСайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт4 года назад
Приблизительно эту factInvers :: (Floating a, Enum a) => Int -> a -> [a] factInvers n K = take K. partialSums . map (**(-1)), factor'n main = print $factInvers 10 6Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Решить пункт 2 и 3 в 12 задачеПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Портфель состоит из двух рисковых активов с данными: m1=0.2, m2=0.3, s1=0.1, s2=0.4, r12=0.5 и безрискового актива с доходностью m0=0.05. Найти портфель с минимальным риском и ожидаемой доходностью, равной mр=0.3Закрыт4 года назад
Транспортные маршруты представлены номерами со списками остановок, заданными в порядке их следования по маршруту. Реализовать алгоритм ре- шения задачи о нахождении маршрутов для пассажира с заданной начальной остановки в заданную конечную. ИМЕЕТСЯ ПРИМЕРПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Решить подробно 2 задачкиЗакрыт4 года назад
Реализовать алгоритм решения задачи о сборке кубика рубика размера 2*2*2 прикрепляю пример работыПрикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Реализовать шифр Бэкона с интерфейсом и дешифрованиемПрикладное ПО10 заявокЗакрыт4 года назад
Решить простенькие задания на языке LISPВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно составить модель в GPSS World Имеется нужный учебникВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
С подробным решениемКонтрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется подробное описание действий ,так как будет оформляться как большая работаЗакрыт5 лет назад
- $1
Сделать запросы ,написать php кодБазы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно взять компанию(например Google ) за 15 лет и расписать по таблице как в примере Какие продукты были выпущены? как они повлияли на общество и экономику. И в рамусе сделать IDEFВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Можете сделать уже БД из 8-9 сущностей, в ER-диаграмме не должно быть циклов.Базы данных5 заявокЗакрыт5 лет назад
сделать плагины замены,плагины анализаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад