Создание сайта

Здравствуйте. Необходимо создать лендинг пейдж для продажи проектора. Нужен специалист с опытом создания конверсионных сайтов. Эстетика + конверсия - вот что мне нужно. Сайт должен быть адаптивным. Делаете упор больше на мобильную версию, так как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать многостраничный сайт для салона красоты
- Похожие заказы
- $92Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Есть ТЗ Дизайн в виде HTML шаблона, который нужно будет доработать и поставить на стек Оставляйте ТЕЛЕГРАМСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
- $22
Сделать сайт на WordPress. Полностью скопировать вот этот сайт: [url=https://www.mondialbirdshop.de]https://www.mondialbirdshop.de[/url]/ ТОЛЬКО на русском языкеСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать сайт на Wordpress на английском языке, текста будет не много, поэтому хорошее владение языком не обязательно, если что потом сам подправлю. Суть сайта - поиск тату-мастеров по всему миру. Человек заходит в раздел ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать копию (функционал/структура) адаптивных сайтов или сделать парсинг: 1. elektreka.com.ua 2. vashdom78.ru Ув.мастера, прошу всех кого интересует данная работа отправлять Вашу цену за каждый сайт - сообщение на почту или в в л.с. (не звонить)! После ознакомления, созвонюсь с ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Здраствуйте, Требуется создать тему на ВП на подобии сайтов https://militarytour.net/ru/ и https://adventureua.com/ Ожидаю цены и срокиСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
- $180
Есть платформа – sommerce.com Это платформа создания смм магазина Для дизайна там сделан визуальный редактор Доступа к коду нет, следовательно нет полной творческой свободы Нужен человек, готовый сделать дизайн на сайте под качественным дизайнерским видением. Работа не на один раз, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
Привет, Мы хотели бы найти фрилансера, который сможет сделать торговую площадку - на этой торговой площадке будут скины для игр CSGO и Rust с платформы Steam. Что нужно сделать, так это создать Steam API, который ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии Первичное ТЗ в прикрепленном файле (более подробное) Необходима система бронирования (фронт и бэкенд) для самостоятельной записи и оплаты клиентами услуг фотостудии Основные моменты: • Календарь, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад