Необходимо создать копию (функционал/структура) адаптивных сайтов или сделать парсинг: 1. elektreka.com.ua 2. vashdom78.ru Ув.мастера, прошу всех кого интересует данная работа отправлять Вашу цену за каждый сайт - сообщение на почту или в в л.с. (не звонить)! После ознакомления, созвонюсь с ...
Создание сайта с поиском тату-мастеров на WP (есть референс,донор)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт на Wordpress на английском языке, текста будет не много, поэтому хорошее владение языком не обязательно, если что потом сам подправлю. Суть сайта - поиск тату-мастеров по всему миру. Человек заходит в раздел поиска, выбирает страну, потом город и видит список всех тату-мастеров в этом городе.
Есть сайт донор - https://wheretheytattoo.com/ нужно сделать всё примерно так же (дизайн оставить такой же), только изменить/удалить пару страниц.
Основные разделы:
ARTISTS (главная страница)
CONTACT
Раздел ARTISTS:
Имя мастера (большими буквами) под именем будет адрес (маленькие буквы). По центру будет емейл и инстаграм мастера. Справа будет кнопка "Посетить его инстаграм старницу"
Раздел CONTACT--> ADD ARTIST.
Artist Name
Address
Email Address
IG page
Раздел UPDATE INFO:
Artist Name
Email Address
Please Provide Details
Тату-мастер сам может добавить/обновить информацию о себе в разделе CONTACT. Информация на сайт добавляется не автоматически, а после модерации.
В будущем будут добавлены разделы с рекламой/статьями/тату-студиями поэтому нужна возможность эти разделы добавить.
Вместо раздела STUDIOS на сайте-доноре, нужен такой же раздел, но только ARTISTS, в котором будет такой же поиск, но не студий, а тату-мастеров.
Всё, что будет нужно для поиска, то есть названия стран/города/штаты, контакты тату-мастеров я буду заполнять сам.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
В дальнейшем на сайте планируется добавить онлайн платежи и возможность донатов, возможность создавать личный кабинет для тату-мастеров.
По большей части мне нужен такой же сайт, как и сайт-донор, наполнением буду заниматься сам, поэтому нужен сам шаблон и объяснение как это всё редактировать.
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