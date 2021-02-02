Создание сайта с поиском тату-мастеров на WP (есть референс,донор)

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок1355 просмотров
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Требуется создать сайт на Wordpress на английском языке, текста будет не много, поэтому хорошее владение языком не обязательно, если что потом сам подправлю. Суть сайта - поиск тату-мастеров по всему миру. Человек заходит в раздел поиска, выбирает страну, потом город и видит список всех тату-мастеров в этом городе.

Есть сайт донор - https://wheretheytattoo.com/ нужно сделать всё примерно так же (дизайн оставить такой же), только изменить/удалить пару страниц.

Основные разделы:

ARTISTS (главная страница)

CONTACT

Раздел ARTISTS:

Имя мастера (большими буквами) под именем будет адрес (маленькие буквы). По центру будет емейл и инстаграм мастера. Справа будет кнопка "Посетить его инстаграм старницу"

Раздел CONTACT--> ADD ARTIST.

Artist Name

Address

Email Address

IG page

Раздел UPDATE INFO:

Artist Name

Email Address

Please Provide Details

Тату-мастер сам может добавить/обновить информацию о себе в разделе CONTACT. Информация на сайт добавляется не автоматически, а после модерации.

В будущем будут добавлены разделы с рекламой/статьями/тату-студиями поэтому нужна возможность эти разделы добавить.

Вместо раздела STUDIOS на сайте-доноре, нужен такой же раздел, но только ARTISTS, в котором будет такой же поиск, но не студий, а тату-мастеров.

Всё, что будет нужно для поиска, то есть названия стран/города/штаты, контакты тату-мастеров я буду заполнять сам.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОД МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНА.

В дальнейшем на сайте планируется добавить онлайн платежи и возможность донатов, возможность создавать личный кабинет для тату-мастеров.

По большей части мне нужен такой же сайт, как и сайт-донор, наполнением буду заниматься сам, поэтому нужен сам шаблон и объяснение как это всё редактировать.

3 года назад
jendos18
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
wRadchuk
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$50
14 дней
Сайт сделан быстро и качественно, цена очень демократичная, по сравнению с другими исполнителями. Владимир всё подробно объяснил, сделал инструкцию по пользованию сайтом. Постоянно был на связи и отвечал на все вопросы. В дальнейшем продолжу сотрудничество с ним.
С Евгением было приятно сотрудничать. Ко всему относится с пониманием и умеет ставить задачи. Оплата без задержек. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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