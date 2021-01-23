Создать сайт

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Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка1657 просмотров
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Нужен сайт для продажи билетов и их оплатой через сайт

Основные требования:

- возможность выбора мест на мероприятие, организация списка событий;

- управление ценовыми группами билетов, установка скидок, акций;

- оплата билетов на сайте с возможностью взаимодействия с основными платежными системами (Тинькофф, Сбер);

- установка сайта на хостинг;

Требования к дизайну минимальные, необходим функционал.

p.s. Желательно Wordpress, но при наличии подобных кейсов - рассмотрим другие варианты

3 года назад
guest_1611377875044
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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