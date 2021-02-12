Сайт читалка для новелл и ранобэ под ключ

$100
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок1562 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт читалка для новелл и ранобэ (пример dark-novels.ru \ ranobes.com)

Основные пункты:

Главный экран

Оглавление книг

Сама читалка

Адаптация под телефоны и планшеты

С возможностью оплаты подписок

3 года назад
e-tchev-or
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Eugen-A
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
14 дней
Все выполнил +помог разобраться.
Отличный заказчик, рекомендую