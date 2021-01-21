Доработать сайт на Webflow

$100
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка1331 просмотр
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Доработать сайт на Webflow

Существует сайт:

https://www.vrmagazine.com.ua/

Для него нужно сделать карточку товара по этому тз:

https://drive.google.com/drive/folders/1J3DZAIdcHsUCGEox-YY_iKU334Mn7Ct1?usp=sharing

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад