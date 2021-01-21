Создание лендинга о битрикс

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок1369 просмотров
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Добрый день, мне нужен сайт по тематике битрикс, пришлите пожалуйста ссылку на опросный лист (чек-лист) куда бы я мог написать свои пожелания и уже поговорим о сайте.

3 года назад
alexpavlovv131
Алексей 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад