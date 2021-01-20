Создание простого лендинга.

$50
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок1762 просмотра
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Добрый день.Ищу веб программиста (предположительно HTML и PHP) с минимальными навыками дизайнера для создания лендингов под товарный бизнес. Можно с минимальным опытом, но знанием языков программирования и с большим желанием.Уникальный или авторский дизайн не нужен, нужны бюджетные сайты на постоянной основе. То есть ищу исполнителя для долгосрочной работы. Бюджет на 1 сайт 3-5 тыс рублей в месяц нужно 3-5 сайтов. По опыту работы с другими разработчиками разработка 1го сайта занимает +- 2-3 дняНемного о сайтах которые нужны:

  • Одностраничный сайт - лендинг
  • Страницы - главная, благодарность, политика, соглашение
  • Написан в HTML, то есть без движка, максимально легкий
  • Сайт должен принимать заявки и отправлять отправлять в CRM, (ритеил CRM) и гугл таблицы (есть шаблон интеграции или написать свою)
  • Сделать/скопировать POP up
  • Структура сайта по блокам:
- Главный экран                           - Характеристики товара                           - Галерея                           - Таблица размеров                           - Описание                           - Видеообзор                           - Отзывы                           - Преимущества   - Как заказать   - Главный экран с формой для заказаСоздавать сайт с  нуля не нужно. Достаточно скопировать существующий сайт и заменить на нем контент. Потребуются минимальные навыки работы в графических редакторах для создания главного экрана. Пример сайта вышлю по запросу в личные сообщения.
3 года назад
shevivanko
Иван 
51 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад