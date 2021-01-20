Охотничий рыболовски сайт

Создать нужно на основе самописного шаблона. Также нужно настроить форму отправки данных и залить сайт на хостинг. Оплата 10 бун за сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
охотничий рыболовный сайт с перечнем баз отдыха и возможности подачи объявлений о продажах своего обмундирования (типа авто ру для набора точной сортировки)
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