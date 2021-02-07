Нужна верстка и установка на Wordpress разработка сайт под ключ

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок1571 просмотр
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Нужна верстка и установка на Wordpress разработка сайт под ключ

WordPress
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$150
7 дней
Профессионал с которым интересно работать, поскольку в каждый проект он вкладывает не только все свои умения, но и душу. У него есть свое видение, свой подход в том, как объективно сделать лучше необходимый дизайн, не просто его отрисовать, а как объективно, сделать его удобным и юзабельным. Андрей могу порекомендовать, как ответственного и исполнительного Профессионала.
Всё ок.
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