Создание сайта-визитки для сети АЗС

Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я уже более 10 лет занимаюсь ипотекой и всем, что с ней связано, в качестве ипотечного брокера. Нашему рынку очень не хватает своего нишевого онлайн-агрегатора. В связи с этим я бы хотел пригласить ...
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Нужен одностраничный сайт-визитка (текущий – https://vnktrade.ru/)
Без новостной ленты, только информация о компании:
О продаваемом топливе,
контакты,
локация.
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