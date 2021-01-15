Надо сделать сайт на 3 страницы, по дизайну (Figma).

Сайт должен содержать 3 модальных окна каждое из которых имеет иметь форму отправки. 2 в стиле pop-up и одно с деталями о товаре, и в этом окне должна меняться информация чтобы можно было заполнить данные на заказ и отправить.

Сайт должен быть на двух языках Ru и Eng предоставлю перевод в формате .doc

На главной странице должен быть блок с слайдером и блок с видео.

Есть очень похожий вариант сайта который я хочу получить https://www.mykolakut.com/ на товар нужно сделать такое же модальное окно которое при нажатии на разный товар должен содержать в себе различную информацию.

Сайт нужно полностю сверсать по моему дизайну.

После всех работ нужно установить WordPress

Сайт должен иметь хорошую скорость загрузки!

Цена договорная!