Сайт на Shopify

Здравствуйте. Интересует создание небольшого городского портала на базе WordPress темы Root и доски объявлений Osclass с рядом доработок. Выслушаю другие предложения с конкретикой. Битрикс не предлагать. Пожелания к сайту в приложении. Пожалуйста, высылайте только конкретные предложения после изучения пожеланий. С ув. Ростислав