Разработка сайта с нуля под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки1856 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

Необходимо разработать сайт с нуля под ключ для небольшой зоны отдыха, где будут расположены 3 этажное здание(на 1 этаже лобби, ресторан с панорамный видом, на 2-3 этажах квартиры на продажу либо гостиничные номера) + 20-30 домиков(глэмпинг) на территории для сдачи в аренду. Нужно сделать сайт многофункциональным, очень запоминающимся и интересным. 

Общие требования к разработке сайта:

Общие положения

  • Проект должен быть размещен в приватном репозитории заказчика
  • В файле readme.md репозитория должны бать описаны шаги для развертывания fontend и backend
  • Frontend и Backend не обязаны быть разными приложениями, можно сделать монолит (MVC)
  • Недопустимо использование CMS Joomla, 1С-Битрикс
  • Недопустимо использование самописных CMS, основанных не на популярных PHP фрейморках (Laravel, Yii2)
  • Желательно использование Laravel 8, Yii2, с реализацией минимального функционала для управления контентом (Обязательна реализация разграничения доступа).
  • Желательно использование  CMS на основе паттерна MVC
  • Допускается использование CMS WordPress
Frontend
  • Допустимые технологии  HTML, CSS, JS
  • React 17.0.1, vuejs v2.6.11  (версии могут отличаться)
  • Адаптивная верстка (от 320px для мобильных устройств до 1920px на десктопах)
  • Файлы ресурсов должны быть “минифицированы”
  • Разметка сайта должна проходить тест lihtghouse от GoogleHrome: accessibility от 85 баллов, best practices от 85 баллов, SEO - от 90 баллов
Backend
  • Допустимые технологии PHP 7.3.25 и выше (совместимая с версией фреймворка), nginx, MariaDB 10.2.36, PostgreSql 9.2.24
  • Laravel 8, Yii2
Идеальный вариант
  • Frontend vuejs
  • Backend Laravel 8
Укажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения. 

С уважением,

Мади

3 года назад
mduissen
36 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Drupal

    Необходимо внести несколько правок в сайт zolotye-stranicy.info а так же настроить сайт для мобильных устройств. Техзадание в прикрепленном файле. Указывайте ваши цены и сроки.

    Drupal
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг Пейдж

    Необходимо создать лендинг Пейдж на основе презентации, которая есть. Креативность приветствуется, то что сейчас есть уныло и не профессионально.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта

    Нужно сделать сайт наподобие youdo.ru Несколько категорий объявлений, категории исполнителей, фильтры и расширенный поиск, возможность модерации объявлений и подключение оплаты через сайт. Личный кабинет каждого пользователя с возможностью переписки. Рейтинг и оценки пользователей. Графические материалы предоставляем  Интересуют сроки ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайтов на Wordpress

    Здравствуйте. Требуется ряд доработок arenda-bytovok78.ru дополнить функционал, убрать некоторые баги. Боле подробно объясню список исполнителю. Рассмотрю все заявки. Работать буду только с человекам: 1. Хорошо знающим Wordpress, реально хорошо, а не поверхностно - аля делал пару визиток и магазин 2. Без хвостов ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо внести правки на сайт wordpress

    Без предоплат. Делаем по 1 задачи - оплачиваю и идем дальше. Первый пункт - изменить немного шапку сайта, добавить логотип, номера телефонов. Сайт https://omspolisy.ru/ Сверху лого, правее будет вывод контактов монетизации. То есть место для вывода кода  Дизайн в psd ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать сайт визитку за один день

    $13

    Сделать лэндинг Номинальный!!!Просто что был для галочки, типо "у нас есть сайт". Где будет указан телефон, адрес и пару слов о компании. Тематика: продажа напольных покрытий (плитка керамическая) Достаточно одной страницы. На любой платформе

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт

    Необходимо создать сайт для продвижения юридических услуг . Республика Казахстан.

    Сайты «под ключ»44 заявки
    Закрыт
    3 года назад