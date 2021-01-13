Разработка сайта с нуля под ключ

Всем привет!

Необходимо разработать сайт с нуля под ключ для небольшой зоны отдыха, где будут расположены 3 этажное здание(на 1 этаже лобби, ресторан с панорамный видом, на 2-3 этажах квартиры на продажу либо гостиничные номера) + 20-30 домиков(глэмпинг) на территории для сдачи в аренду. Нужно сделать сайт многофункциональным, очень запоминающимся и интересным.

Общие требования к разработке сайта:

Общие положения

Проект должен быть размещен в приватном репозитории заказчика

В файле readme.md репозитория должны бать описаны шаги для развертывания fontend и backend

Frontend и Backend не обязаны быть разными приложениями, можно сделать монолит (MVC)

Недопустимо использование CMS Joomla, 1С-Битрикс

Недопустимо использование самописных CMS, основанных не на популярных PHP фрейморках (Laravel, Yii2)

Желательно использование Laravel 8, Yii2, с реализацией минимального функционала для управления контентом (Обязательна реализация разграничения доступа).

Желательно использование CMS на основе паттерна MVC

Допускается использование CMS WordPress

Допустимые технологии HTML, CSS, JS

React 17.0.1, vuejs v2.6.11 (версии могут отличаться)

Адаптивная верстка (от 320px для мобильных устройств до 1920px на десктопах)

Файлы ресурсов должны быть “минифицированы”

Разметка сайта должна проходить тест lihtghouse от GoogleHrome: accessibility от 85 баллов, best practices от 85 баллов, SEO - от 90 баллов

Допустимые технологии PHP 7.3.25 и выше (совместимая с версией фреймворка), nginx, MariaDB 10.2.36, PostgreSql 9.2.24

Laravel 8, Yii2

Frontend vuejs

Backend Laravel 8

FrontendBackendИдеальный вариантУкажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения.

С уважением,

Мади