Нужно сделать Webview сайта новостройки

[b]Требования[/b] [list][*]РНР 7+ от 1 года[*]Понимание принципов ООП (знание SOLID приветствуется)[*]Понимание архитектуры 1С-Битрикс (новое и старое ядро, компоненты, модули, ORM)[*]HTML, CSS (SASS), JavaScript (знание es16, es20, vue приветствуется)[*]Понимания принципов работы с системами контроля версий (git)[*]Важно уметь ...
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Добрый день!
Необходимо сделать под ключ Webview сайта maloochinskiy-68.ru
Иконка, текст, вьюха и залив вьюхи на наш аккаунт Apple.
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