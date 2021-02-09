Сделать сайт на тильде.

$50
Сайты «под ключ»Завершен43 заявки1505 просмотров
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Необходимо с нуля сделать сайт на тильде. Сейчас дизайнер рисует сам сайт, надо будет его сверстать на тильду и все подключить для корректной работы.

3 года назад
katya777
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jekcast7
Евгений 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
5 дней
Евгений! Благодарю за отличную работу! Рекомендую специалиста, как ответственного и с огромным терпением)) Всё сделано идеально!
Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Отличный заказчик!
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