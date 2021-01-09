Создание сайта и личного кабинета по образцу

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок1290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написание системы с имеющегося аналога конкурентов. Инвестиционный проект.

1) Написание сайта по образцу, возможно почти полное копирование с сайта конкурентов

2) Написание личного кабинета так же по образцу, с возможностью пополнения баланса через основные платежные системы, вывод средств обратно клиентам. 

3)* В дальнейшем написание админки для быстрого и удобного управления и контроля работы, движения денежных средств и прочего. 

3 года назад
Weblancer1232
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен веб сайт "online store".

    Ювелирной компании нужен супер веб сайт "online store". Хотелось бы чтобы сайт был уникальным, с возможностью применения разных анимаций или motion graphics чтобы выделится на фоне конкурентов. Похожие сайты которые мы рассмотрели это https://www.tiffany.com/  https://www.bulgari.com/,  https://www.vancleefarpels.com/. Хотелось бы сделать ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    3 года назад