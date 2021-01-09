Создание сайта и личного кабинета по образцу

Написание системы с имеющегося аналога конкурентов. Инвестиционный проект.

1) Написание сайта по образцу, возможно почти полное копирование с сайта конкурентов

2) Написание личного кабинета так же по образцу, с возможностью пополнения баланса через основные платежные системы, вывод средств обратно клиентам.

3)* В дальнейшем написание админки для быстрого и удобного управления и контроля работы, движения денежных средств и прочего.