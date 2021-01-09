Сделать копию сайта

Нужно сделать сайт “онлайн-сервис пунктов приема металлолома” по готовым макетам из figma. Макеты скину по взаимной заинтересованности, к заданию прикрепил два скрина для общего понимания и ТЗ. Сайт делаю для себя, поэтому все согласования и ...