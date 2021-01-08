Cделать онлайн-сервис по макетам. (React/vue фронт, бэк node/laravel)

Нужно сделать сайт “онлайн-сервис пунктов приема металлолома” по готовым макетам из figma. Макеты скину по взаимной заинтересованности, к заданию прикрепил два скрина для общего понимания и ТЗ. Сайт делаю для себя, поэтому все согласования и решения различных вопросов будут проходить максимально быстро.

Желаемый стек технологий frontend: react (redux/mobx), typescript, scss module (именование классов по БЭМу), formik. backend: nodejs, express, postgresql. Взаимодействие через RESTful API. Но также рассматриваю и другие технологии! К примеру, интересен vue + laravel

Требования к сайту: адаптивно-резиновая верстка с использованием rem (1rem равен 10px), не требуется точного попадания в pixelperfect, главное придерживаться гармоничности и разумности в написании кода. Основной макет 1920px, остальные макеты делаем на основе изменения rem и расположения элементов согласно макету.

Сайт должен быть оптимизирован под SEO, нужно добавить helmet, а также реализовать SSR (Можно за счет пререндеринга компонентов).

Для сайта нужно сделать админку, в которой можно будет управлять сайтом как от суперпользователя, т.е редактировать любые данные размещенные пользователями в своем личном кабинете. А также реализовать импорт с файла для первичного наполнения сайта компаниями.

Открытые страницы:

Главная страница

Страница пунктов приема

Страница отдельного пункта приема

Страница с ценами на металлолом

Страница статей

Страница отдельной статьи

Страница калькулятора расчета стоимости металлолома

Страница контактов

Страница входа в ЛК и регистрации

404 страница ошибки

Попап выбора города

Страницы личного кабинета:

Шаги для регистрации

Заполнение профиля

Заполнение карточки компании

Добавление пунктов приема

Выбор тарифа

Завершение страница оплаты с интеграцией с яндекс кассой или подобным решением

Редактирование баннеров

История заказов

Страница информации о персональной скидке

Страница формирования счета на оплату для юр.лица в формате пдф

Страница описания рекламных услуг (простоя текстовая страница)

Админка сайта:

Нужно редактировать все те же данные, что могут редактировать пользователи в личном кабинете

Дополнительно возможность привязывать компанию к новому созданному юзеру

Реализовать импорт с файла данных для первичного наполнения базы данных

Подключить редактор для добавления новый статей, привязывать к определенным тегам

Добавить возможность редактирования цен для страницы цен на металлолом, а также изменения коэффициентов для разных городов.

Стоимость и сроки по договоренности, жду ваших предложений.

Полное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1McBwzGPLesYyEVZY2eOeBWqcysHTgDvWPCyk4zVntSI/edit?usp=sharing