Необходимо разработать сайт запчастей примеры: https://zip4tools.ru/
Cделать онлайн-сервис по макетам. (React/vue фронт, бэк node/laravel)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт “онлайн-сервис пунктов приема металлолома” по готовым макетам из figma. Макеты скину по взаимной заинтересованности, к заданию прикрепил два скрина для общего понимания и ТЗ. Сайт делаю для себя, поэтому все согласования и решения различных вопросов будут проходить максимально быстро.
Желаемый стек технологий frontend: react (redux/mobx), typescript, scss module (именование классов по БЭМу), formik. backend: nodejs, express, postgresql. Взаимодействие через RESTful API. Но также рассматриваю и другие технологии! К примеру, интересен vue + laravel
Требования к сайту: адаптивно-резиновая верстка с использованием rem (1rem равен 10px), не требуется точного попадания в pixelperfect, главное придерживаться гармоничности и разумности в написании кода. Основной макет 1920px, остальные макеты делаем на основе изменения rem и расположения элементов согласно макету.
Сайт должен быть оптимизирован под SEO, нужно добавить helmet, а также реализовать SSR (Можно за счет пререндеринга компонентов).
Для сайта нужно сделать админку, в которой можно будет управлять сайтом как от суперпользователя, т.е редактировать любые данные размещенные пользователями в своем личном кабинете. А также реализовать импорт с файла для первичного наполнения сайта компаниями.
Открытые страницы:
Главная страница
Страница пунктов приема
Страница отдельного пункта приема
Страница с ценами на металлолом
Страница статей
Страница отдельной статьи
Страница калькулятора расчета стоимости металлолома
Страница контактов
Страница входа в ЛК и регистрации
404 страница ошибки
Попап выбора города
Страницы личного кабинета:
Шаги для регистрации
Заполнение профиля
Заполнение карточки компании
Добавление пунктов приема
Выбор тарифа
Завершение страница оплаты с интеграцией с яндекс кассой или подобным решением
Редактирование баннеров
История заказов
Страница информации о персональной скидке
Страница формирования счета на оплату для юр.лица в формате пдф
Страница описания рекламных услуг (простоя текстовая страница)
Админка сайта:
Нужно редактировать все те же данные, что могут редактировать пользователи в личном кабинете
Дополнительно возможность привязывать компанию к новому созданному юзеру
Реализовать импорт с файла данных для первичного наполнения базы данных
Подключить редактор для добавления новый статей, привязывать к определенным тегам
Добавить возможность редактирования цен для страницы цен на металлолом, а также изменения коэффициентов для разных городов.
Стоимость и сроки по договоренности, жду ваших предложений.
Полное ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1McBwzGPLesYyEVZY2eOeBWqcysHTgDvWPCyk4zVntSI/edit?usp=sharing
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