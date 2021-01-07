Сделать сайт новостроек

Требуется адаптивный лендинг на конструкторе tilda.Мебельная тематика (Корпусная мебель на заказ)Наличие портфолио обязательно!Просьба - сразу ссылку на ваше портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно: создать сайт-агрегатор новостроек спб, с поиском по разным параметрам. Так же нужно сделать парсер (выгрузку) застройщиков и ЖК с другого сайта. Пишите сроки и цены.
Пример сайта: spbguru.ru/
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