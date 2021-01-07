Сделать сайт новостроек

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок582 просмотра
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Нужно: создать сайт-агрегатор новостроек спб, с поиском по разным параметрам. Так же нужно сделать парсер (выгрузку) застройщиков и ЖК с другого сайта. Пишите сроки и цены.

Пример сайта: spbguru.ru/

3 года назад
kate-pl88
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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