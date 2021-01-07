Сайт заданий

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок1076 просмотров
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Простой сайт заданий.

категории заданий, заказчик говорит цену, пишет что делать, пишет что указать для ответа.

исполнитель выполняет шлет ответ, ждет оплату.

возможность указать ответ для автопроверки, возможность чс. возможность доработки., возможность прикреплять скрины. так же 1 уровневая рефералка и информационные страницы которые можно добавлять., типа справки, помощи и т.д.

две платежки, юмани и пеер без автовыплат. ну и комиссии в админке что бы ставились, так же внутренняя почта и плоный контроль над пользователями, т.е. админы как третий вид пользователей который может все.

простейший дизайн хоть из шаблона

как пример функционала, раздел задания сайта wmmail. в общем сайт, как этот раздел

без цен или рамок цен отклоняю, срок не важен, под ключ. на чем хотите. только укажите на чем

3 года назад
tulait71
Дмитрий 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
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