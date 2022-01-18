Создание форумов под заказ
Разрабатываю форумы по индивидуальному заказу. Создам под заказ- сообщества, форумы складчин, игровые порталы и т. п., на движках XenForo либо IPS 4.
Подберу стиль, произведу настройку, установлю нужные плагины.
Зарегистрирую домен и хостинг(опционально).
Так как разрабатываю форумы уже лет десять, в портфолио не все работы. Некоторые мои работы можно увидеть здесь, а отзывы здесь.
Пишите свои пожелания, и мы вместе подберем оптимальный для вас вариант !
Портфолио
- Форум SMM под ключ101 просмотр
- Форум складчин под ключ116 просмотров
- Форум для INSTAGRAM115 просмотров
- Сообщество рыбаков Удмуртии110 просмотров
- Форум Experty.ru67 просмотров