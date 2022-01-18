Создание форумов под заказ

Разрабатываю форумы по индивидуальному заказу. Создам под заказ- сообщества, форумы складчин, игровые порталы и т. п., на движках XenForo либо IPS 4.

Подберу стиль, произведу настройку, установлю нужные плагины.

Зарегистрирую домен и хостинг(опционально).

Так как разрабатываю форумы уже лет десять, в портфолио не все работы. Некоторые мои работы можно увидеть здесь﻿, а отзывы здесь﻿.

Пишите свои пожелания, и мы вместе подберем оптимальный для вас вариант !