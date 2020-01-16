Marishka_Divil

Марина Marishka_Divil

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Разработка сайтов под ключ

Сайт, портфолио: https://webteamstorm.ru/projects/

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Отзывы заказчиков

bicoz
Егор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$76
10 баллов
4 года назад
Сверстать макеты сайта
спасибо
Успешное сотрудничество. Выходи на связь, отвечал на все вопросы, входил в положение. К работе рекомендую!
Ответный отзыв
skydisk
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Сайт черного списка
MySQL
Благодарю за быструю и качественную работу. Грамотно составляют сами ТЗ до мельчайших подробностей Всегда на связи, выполняют все быстро
Задача выполнена в полной мере и в срок. Оплата от клиента и фидбек поступали своевременно. Сотрудничество прошло эффективно и плодородно. Продолжаем совместную работу!
Ответный отзыв
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Многостраничный сайт
Работа еще идет, делают хорошо, грамотно, основательно. правда немного не укладываемся в сроки, но не критично. Дополню отзыв после завершения работы.
Понятное ТЗ, четкая работа, регулярная связь. Оплата в срок, сотрудничеством удовлетворены. Будем рады совместно поработать в будущем.
Ответный отзыв
Recoba20
40 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Создание лендинга под ключ
Реализовано все отлично, строго по ТЗ. Все возникающие вопросы решались оперативно, все просьбы и пожелания в процессе работы учитывались. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую!
Работа прошла успешно. Никаких проблем, задержек или перестановок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Fredoss
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Разработка сайта на Yii2
MySQLYii
Работа выполнена согласно всех договоренностей.
Оставляю положительный отзыв после совместного сотрудничества. Четко поставленная задача, своевременная оплата, постоянная консультация и понимание всех технических ньансов. К работе рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
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Сайты «под ключ»
5 отзывов
$6/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
$6/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
$4/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
$6/час
от $400от 15 дней
нет рейтинга