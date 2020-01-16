Разработка сайтов под ключ
Сайт, портфолио: https://webteamstorm.ru/projects/
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$76
10 баллов
4 года назад
спасибо
Ответный отзыв
Успешное сотрудничество. Выходи на связь, отвечал на все вопросы, входил в положение. К работе рекомендую!
$400
10 баллов
5 лет назад
MySQL
Благодарю за быструю и качественную работу. Грамотно составляют сами ТЗ до мельчайших подробностей Всегда на связи, выполняют все быстро
Ответный отзыв
Задача выполнена в полной мере и в срок. Оплата от клиента и фидбек поступали своевременно. Сотрудничество прошло эффективно и плодородно. Продолжаем совместную работу!
$250
10 баллов
5 лет назад
Работа еще идет, делают хорошо, грамотно, основательно. правда немного не укладываемся в сроки, но не критично. Дополню отзыв после завершения работы.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, четкая работа, регулярная связь. Оплата в срок, сотрудничеством удовлетворены. Будем рады совместно поработать в будущем.
$80
10 баллов
5 лет назад
Реализовано все отлично, строго по ТЗ. Все возникающие вопросы решались оперативно, все просьбы и пожелания в процессе работы учитывались. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работа прошла успешно. Никаких проблем, задержек или перестановок. Рекомендую к сотрудничеству!
$150
10 баллов
6 лет назад
MySQLYii
Работа выполнена согласно всех договоренностей.
Ответный отзыв
Оставляю положительный отзыв после совместного сотрудничества. Четко поставленная задача, своевременная оплата, постоянная консультация и понимание всех технических ньансов. К работе рекомендую однозначно!
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$6/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
$6/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
$4/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
$6/час
от $400от 15 дней
нет рейтинга