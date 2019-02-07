Создание портала Cybstorm.com (под ключ)

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Разработка индивидуального решения для кибреспортивного сайта под ключ.
Крупный проект, со сложной архитектурой и индивидуальными нюансами.
Уникальный дизайн, высокая скорость работы, single page, seo-оптимизация.
Четыре раза производился крупный редизайн и изменение интерфейса, для повышения эффективности. Всего более 2000+ комитов.
Работа над проектом продолжается.
Подробнее: http://wsteam.com.ru/projects/id14