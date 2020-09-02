Сайт черного списка

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Завершен6 заявок430 просмотров

1. Функция платного доступа для организаций

2. функция разовой проверки физ лицом

3. Бесплатная подача объявления о недобросовестном сотруднике или об работодателе (полное указание реквизитов компании, контакты подающего объявление, текст, фото)

4. легкий векторный дизайн

5. версия для мобильных устройств

6. емайл и смс рассылка на зарегистрированные компании и на емайлы указанные при разовой проверке например себя (пример: В базе черного списка обнаружены ваши данные (конкретно по номеру документа удостоверяющему личность).

7. Админ панель для модерирования записей (вдруг кто то захочет платно себя удалить из базы)

все должно храниться в MYSQL, и запросы должны быть легкими, чтобы не нагружать хостинг. 

8. кнопка распечатки страницы сразу готового запроса/отзыва как у hh например

MySQL
5 лет назад
skydisk
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Marishka_Divil
Марина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$400
20 дней
Благодарю за быструю и качественную работу. Грамотно составляют сами ТЗ до мельчайших подробностей Всегда на связи, выполняют все быстро
Задача выполнена в полной мере и в срок. Оплата от клиента и фидбек поступали своевременно. Сотрудничество прошло эффективно и плодородно. Продолжаем совместную работу!

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30 лет
6 лет в сервисе
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7 дней назад
7 отзывов
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