Сайт черного списка

1. Функция платного доступа для организаций

2. функция разовой проверки физ лицом

3. Бесплатная подача объявления о недобросовестном сотруднике или об работодателе (полное указание реквизитов компании, контакты подающего объявление, текст, фото)

4. легкий векторный дизайн

5. версия для мобильных устройств

6. емайл и смс рассылка на зарегистрированные компании и на емайлы указанные при разовой проверке например себя (пример: В базе черного списка обнаружены ваши данные (конкретно по номеру документа удостоверяющему личность).

7. Админ панель для модерирования записей (вдруг кто то захочет платно себя удалить из базы)

все должно храниться в MYSQL, и запросы должны быть легкими, чтобы не нагружать хостинг.

8. кнопка распечатки страницы сразу готового запроса/отзыва как у hh например