Сайт общих заданий

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Закрыт12 заявок665 просмотров

Сайт заданий для рекламодателей\исполнителей.

На общем типе создаются проекты. (название, описание, ссылка, что требуется сделать, что указать для отчета., цена, геотаркетинг, переодичность выполнения, количество выполнений, стоимость.)  Так же возможность прикрепить скрин, прикрепить ссылку. 

Возможность указать ответ для автопроверки.

т.е. сейчас таких сайтов полно по соцсетям, просмотра роликов, лайков, репостов и т.д.  а нужно сделать просто общий, подходящий под любые задания.  Реф система, черный список исполнителей, система рейтинга пользователей.  все стандартное для всех

Онлайн пополнение через какую либо кассу, желательльно яндекс денге. но с возможностью пополнения любыми валютами, и так же выплат с одного счета,  что бы был обмен по курсу.  с этим точно не решено потмоу как в этом не разбираюсь

требуется цена, сайт под ключ.

без цены отклоняю, новичков тоже. нужна безопасность и помощь, доработки потом

5 лет назад
tulait71
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