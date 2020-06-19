Создание сайта под контентный проект

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Закрыт28 заявок1045 просмотров

Здравствуйте уважаемые специалисты! 

Мне надо сделать сайт с нуля под контентный проект для размещения статей и видео материалов с Ютуба отличный пример который нравится - https://cpa.rip/ 

Самое главное что сайт должен быть оптимизирован под CEO 

Платформы для сайта рассматриваю WordPress но готов рассмотреть и другие если будут аргументы 

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