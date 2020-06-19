Нужно частично скопировать сайт https://helpcheck.de/ А именно требуется страница https://helpcheck.de/lebensversicherung, текстовые страницы из футера и личный кабинет. Под копией имею ввиду стянуть верстку, перекрасить ее в нужный цвет, поменять картинки и кое где контент (я дам). ...
Создание сайта под контентный проект
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Мне надо сделать сайт с нуля под контентный проект для размещения статей и видео материалов с Ютуба отличный пример который нравится - https://cpa.rip/
Самое главное что сайт должен быть оптимизирован под CEO
Платформы для сайта рассматриваю WordPress но готов рассмотреть и другие если будут аргументы
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