Создание сайта под контентный проект

Здравствуйте уважаемые специалисты!

Мне надо сделать сайт с нуля под контентный проект для размещения статей и видео материалов с Ютуба отличный пример который нравится - https://cpa.rip/

Самое главное что сайт должен быть оптимизирован под CEO

Платформы для сайта рассматриваю WordPress но готов рассмотреть и другие если будут аргументы