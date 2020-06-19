Копия сайта

Нужно частично скопировать сайт https://helpcheck.de/

А именно требуется страница https://helpcheck.de/lebensversicherung, текстовые страницы из футера и личный кабинет.

Под копией имею ввиду стянуть верстку, перекрасить ее в нужный цвет, поменять картинки и кое где контент (я дам). Поставить это все на админку Вордпресс последней версии. https://helpcheck.de/lebensversicherung эту страницу и страницы футера можно захаркодить, контент на них меняться не будет. ЛК надо будет вывести в админку. Все документы, загружаемые пользователями через сайт должны будут отправляться на почты, которые можно указывать (в т.ч. менять) в админке. Язык сайта - немецкий. Также нужно будет настроить рассылку имейлов в зависимости от действий пользователя на сайте: приветственный имейл, напоминание о необходимости загрузить документы, подтверждение о том, что доки получены. Примеры имейлов с этого же сайта я дам. нужно будет только поменять в них только контактные данные.

Интересует срок и цена.