Нужен фулл-стек разработчик для создания сайта с нуля

$720
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Закрыт26 заявок780 просмотров

Сайт ритуальных услуг.

Дизайн: https://www.figma.com/file/8hjv97NFJrWu8OF71tUwWU/Memorial?node-id=0%3A1

Нужно сделать верстку и бэкенд.

ТЗ вышлем в личные сообщения.

Срок до 12 июля.

Node.js
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