Сделать копию шаблона для сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки656 просмотров

Сделать копию шаблона (темы) сайта https://igroutka.net/ на DLE (сам сайт-оригинал тоже на dle).Просьба к потенциальным исполнителям сразу указывать сроки и стоимость работ.

DLE
5 лет назад
guest_15924770269967
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Игорь
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
67 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта как у конкурентов

    Здравствуйте! Нужен сайт на ту же тематику и не уступающий по наполнению вот этому https://minterpro.com  Тематика - криптовалюта. Посмотрите внимательно сайт, нажмите на каждую кнопку, много всего интересного, там есть тексты (т.е. нужны будут ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт-обучалку

    Макет дизайна страниц: https://www.figma.com/file/BvPoHhrrVYp6MxPSEu3yGZ/Affhub-Study?node-id=25%3A2536 Общее описание проекта: Обучающая платформа, которая состоит из последовательных блоков (всего 7). Каждый из 7 блоков состоит из таких типов контента: education ...

    Node.js
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт визитка

    Сайт візитка для музичного виконавця. На трьох мовах українська, англійська, німецька. Повністю контент та наповнення для сайту є. Обов'язково на сайті повинен бути планувальник подій (календар з можливістю додавати нові події та відображати)

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рулетка скинов CS:GO под ключ(макеты страниц уже имеются)

    Макеты уже нарисованы. Сделать проект нужно под ключ. Также нужна мобильная версия. ТЗ скину готовому взяться за проект. Опыт в работе со стимом и рулетками обязателен. Примеры таких сайтов: http://csgo777.ru/ . https://ruletkacsgo.ru/ . https://csgobomj.ru/

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корпоративный сайт+ интернет магазин

    $285

    КорпоративныйсайтНуженкорпоративный сайт услуг ,укладка ламината и тд. Сайт должен быть на вордпрес.Нужен дизайн и верстка.Дом.страница делаем под ландинг(все услуги+кто мы+слайдер).На дом странице нужны кнопки позвонить,написать, и контакт форма.В таком же стиле делаем ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад