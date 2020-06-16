Необходимо создать сайт по аналогии vc.ru со всеми вытекающими. Подробности в тз.
Корпоративный сайт+ интернет магазин
КорпоративныйсайтНуженкорпоративный сайт услуг ,укладка ламината и тд. Сайт должен быть на
вордпрес.Нужен дизайн и верстка.Дом.страница делаем под ландинг(все услуги+кто
мы+слайдер).На дом странице нужны кнопки позвонить,написать, и контакт форма.В
таком же стиле делаем 9-10 страниц(на каждую услугу отдельно). Это для одного
города. Городов 3,так что всео проделаное клонируем еще 2 раза.Отдельно откорпоративного сайта нужен интернет магазин без корзины на 150-200
наименований.Корзину будем делать позже но это не входит в бюджет.Сайт должен бытьпривлекательным, легким .тоесть зеленая зона гугл скорость,версия дожлна
работать на десктопе.планшет и самое главное мобильный.Ценюкачество,серьезный подход,отзывчивость,скорость.Бюджет на все провсе 20’000р.Готов расмотреть вашипредложения и деи.Если сработаемсямогу предложить постоянное сотруднечество по созданию сайтов и магазинов.
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