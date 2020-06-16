Корпоративный сайт+ интернет магазин

КорпоративныйсайтНуженкорпоративный сайт услуг ,укладка ламината и тд. Сайт должен быть на

вордпрес.Нужен дизайн и верстка.Дом.страница делаем под ландинг(все услуги+кто

мы+слайдер).На дом странице нужны кнопки позвонить,написать, и контакт форма.В

таком же стиле делаем 9-10 страниц(на каждую услугу отдельно). Это для одного

города. Городов 3,так что всео проделаное клонируем еще 2 раза.Отдельно откорпоративного сайта нужен интернет магазин без корзины на 150-200

наименований.Корзину будем делать позже но это не входит в бюджет.Сайт должен бытьпривлекательным, легким .тоесть зеленая зона гугл скорость,версия дожлна

работать на десктопе.планшет и самое главное мобильный.Ценюкачество,серьезный подход,отзывчивость,скорость.Бюджет на все провсе 20’000р.Готов расмотреть вашипредложения и деи.Если сработаемсямогу предложить постоянное сотруднечество по созданию сайтов и магазинов.