Корпоративный сайт+ интернет магазин

$285
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок935 просмотров

КорпоративныйсайтНуженкорпоративный сайт услуг ,укладка ламината и тд. Сайт должен быть на

вордпрес.Нужен дизайн и верстка.Дом.страница делаем под ландинг(все услуги+кто

мы+слайдер).На дом странице нужны кнопки позвонить,написать, и контакт форма.В

таком же стиле делаем 9-10 страниц(на каждую услугу отдельно). Это для одного

города. Городов 3,так что всео проделаное клонируем еще 2 раза.Отдельно откорпоративного сайта нужен интернет магазин без корзины на 150-200

наименований.Корзину будем делать позже но это не входит в бюджет.Сайт должен бытьпривлекательным, легким .тоесть зеленая зона гугл скорость,версия дожлна

работать на десктопе.планшет и самое главное мобильный.Ценюкачество,серьезный подход,отзывчивость,скорость.Бюджет на все провсе 20’000р.Готов расмотреть вашипредложения и деи.Если сработаемсямогу предложить постоянное сотруднечество по созданию сайтов и магазинов.

5 лет назад
guest_15921567260572
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Илья
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Машков
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Елизавета
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
50 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Евгения
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
26 отзывов
5 лет назад
Ксения
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Бальжинимаев
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
5 лет назад