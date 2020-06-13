Нужно сделать печатную и электронную версию презентации веб сайта.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки661 просмотр

Нужно сделать печатную и электронную версию презентации веб сайта. 

Нужно описать преимущества раздела сайта, расписать разделы сайта . От вас нужно чтобы вы дали свой черновой вариант для корректировки примерно в пределах 10 страниц.

Напишите на телеграмм worldwebportal для получения дополнительной информации.

5 лет назад
guest_15922218392532
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад